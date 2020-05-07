В Саратовской области продолжается обработка дезсредствами многоквартирных домов. По информации региональной ГЖИ, в четверг, 7 мая, в регионе было продезинфицировано 1,966 тысячи домов.

В частности 284 — в Саратове, а наибольший показатель в Балакове — 704.

Помимо этого продолжаются рейды по выявлению нарушений во время обработки домов в Саратове и Энгельсе, а также Аткарском и Балаковском районах. По итогам проверок установлено, что УК соблюдают ограничительные меры и масочный режим. Инспекторы убедились, что у сотрудников, находящихся на рабочих местах, есть специальные пропуска, а в офисах имеется антисептик.