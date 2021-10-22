Житель Татищева может лишиться своего автомобиля за долг перед своими детьми. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

33-летнего мужчину обязали перечислять третью часть доходов на содержание несовершеннолетних сына и дочери. Однако он не стал этого делать и накопил долг в размере 127 тысяч рублей.

В отношении должника возбудили исполнительное производство. Мужчина, зная об этом, продолжал игнорировать долг, из-за чего приставы арестовали его «Volkswagen Passat». Если должник не погасит долг, его имущество будет реализовано.