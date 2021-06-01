Жители Саратовской области ответственно подходят к оплате коммунальных услуг. При отсутствии возможности своевременной оплаты потребители обращаются за рассрочкой, а «забывчивые» саратовцы оплачивают услугу в полном объеме после получения первой досудебной претензии. Но есть отдельные случаи, когда должник игнорирует даже исполнение судебных решений, и тогда ставится вопрос о принудительном взыскании.

В ходе очередного совместного рейда с судебными приставами по взысканию задолженности за услугу по обращению с ТКО у жителя Саратова арестованы автомобиль ГАЗ-3302 и телефон бренда «Apple». Мужчина задолжал по исполнительному листу чуть более 10 тысяч рублей и в срок не исполнил требование судебных приставов. Пока арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение. Если он не исполнит решение суда и не оплатит долг, то имущество будет передано на реализацию.

— Взаимодействие со службой судебных приставов дает положительные результаты. Только за последний месяц благодаря нашей совместной работе жителями Саратова оплачено долгов на сумму 350 тысяч рублей. К сожалению, среди населения всегда остаются те, кто оплачивать коммунальные услуги просто не хочет, в том числе и за вывоз мусора. С этими потребителями мы будем работать плотно и постоянно, используя все меры, предусмотренные законодательством, – рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: +7-845-225-64-90.