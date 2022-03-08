С начала 2022 года в Саратовской области родились 33 пары двойняшек.

Как сообщили в управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области, всего за два первых месяца года в регионе родились 2 595 детей.

Из них мальчиков и девочек примерно поровну — 51% мальчиков и 49% девочек.

Среди новорожденных есть и 33 пары двойняшек. Тут девочек оказалось больше — 17, мальчиков — 9, а смешанных пар, где есть и мальчик, и девочка — 7.

Большинство из новорожденных является первенцами в своих семьях. Их насчитали более тысячи.

По второму малышу в январе и феврале обзавелись 934 семьи.

Многодетными стали ещё 656 семей Саратовской области.