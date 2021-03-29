В Саратовской области по итогам двух месяцев 2021 года зарегистрировано 33 аварии с участием детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

В авариях погибли три ребенка, а 39 получили травмы. Напомним, вчера в аварии оборвалась жизнь пятимесячного малыша.

Инспекторы ГИБДД призывают водителей быть внимательными на дорогах, пристегивать своих чад и объяснять детям важность соблюдения правил дорожного движения.

Отметим, что с 17 марта по 7 апреля в регионе проходит акция «Весенние каникулы без ДТП».