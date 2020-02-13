В Саратовской области за год уменьшилось количество коррупционных преступлений.

К такому выводу пришла областная прокуратура, сотрудники которой проанализировали данные и сравнили их с предшествующим годом.

Так, в 2019 году в регионе было зарегистрировано 648 преступлений коррупционной направленности. Это на 2,5 процента меньше 2018 года. При этом, 48 злодеяний не отнесены к этой категории в связи с неверным заполнением органами расследования учетных документов по уголовным делам. В областном центре за год случилось 35 процентов таких преступлений.

Чаше всего коррупционные преступления совершались в сфере экономики: мошенничество, присвоение и растрата вверенного имущества — 58,7 процента. Из них треть — против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления: взяточничество и мелкое взяточничество.

Всего материальный ущерб составил более 1,8 миллиарда рублей, 86 процентов из которых — деньги обманутых дольщиков.

В процессе досудебного расследования добровольно было погашено более 17 миллионов рублей. А стоимость арестованного и изъятого имущества и ценностей — 409 миллионов.

Также в 2019 году на 8,8 процента сократилось число выявленных коррупционных преступников. Из пойманных 25 были сотрудники полиции, 6 — приставы, трое из органов Федеральной службы исполнения наказаний и один из СК. Помимо этого, 44 коррупционера занимали управленческие должности в коммерческой или иной организации.