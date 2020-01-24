В 2019 году в Саратовской области было введено в эксплуатацию 1,202 миллиона кв. метров жилья. Об этом сообщает минстрой региона.

Так, застройщики возвели 62 дома на 8 тысяч 969 квартир, общая площадь которых составила 498, 1 тысяч кв. метров.

Кроме того, были построены детский сад на 160 воспитанников в микрорайоне «Авиатор» в Заводском районе. Для саратовцев откроется порядка 50 рабочих мест, а особенностью учреждения станет экологическая образовательная составляющая. А также автодорога на границе улиц Тельмана-Рабочая-Профсоюзная-Красноармейская-Нестерова-Пушкина в Энгельсе.

— В 2020 году реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» продолжится. В рамках него планируется построить поликлинику на 500 посещений в смену в микрорайоне № 10 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе Саратова, — отметил министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.