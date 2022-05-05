За минувший год в Саратовской области жилье подорожало более чем на 40%.

Такую информацию о средних ценах на квартиры в регионе обнародовал Саратовстат.

Так, в конце марта 2022 года квадратный метр в новостройке оценивался в 63,5 тысячи рублей, а 2021 году тот же квадратный метр продавался за 44,2 тысячи рублей. Рост цен таким образом составил 43,6%.

Вторичный рынок жилья также демонстрирует существенный рост цен.

Здесь квартиры стали дороже на 41,1%. В итоге квадратный метр оценивался в конце марта текущего года в 62,8 тысячи рублей против 44,5 тысячи в марте 2021-го.

Напомним, в 2018 году, когда жилье напротив резко упало в цене, в конце первого квартала за «квадрат» в новом доме продавцы просили 37,1 тысячи рублей, а на «вторичке» 36 тысяч рублей.