Управление Роспотребнадзора по Саратовской области осуществляет мониторинг острых химических отравлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За9 месяцев текущего года на территории региона был зарегистрирован 491 случай отравлений спиртосодержащей продукцией пищевого и непищевого назначения, из которых 262 случая стали смертельными. Это количество снизилось по сравнению с прошлым годом на 2,8%.

Также было зарегистрировано 455 случаев отравлений этиловым спиртом, из которых 242 случая с летальным исходом, суррогатами алкоголя — 16 отравлений, умер один человек.

Спиртосодержащими жидкостями непищевого назначения отравилось 20 человек, из которых 19 случаев смертельны. За период 9 месяцев зарегистрировано 20 таких случаев.