Прокуратура Саратовской области проанализировала произошедшие в бизнес-среде преступления. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

В 2020 году было выявлено четыре преступления о воспрепятствовании законной предпринимательской и иной деятельности, в первом полугодии 2021 — два.

За этот год зарегистрировано 196 преступлений, которые совершили сами бизнесмены. Это в полтора раза меньше, чем в 2019.

Почти половину от них составляют мошенничества- 43,4 процента, присвоение или растрата — 24, уклонение от уплаты налогов и сборов — 7,6 процента, незаконное использование чужого товарного знака — три процента. От общего объема преступлений доля «предпринимательских» составила 0,6 процента.

Такая тенденция, в целом, сохраняется по итогам 1 полугодия 2021 года, где среди 248 преступлений в сфере предпринимательской деятельности, самими массовыми являются мошенничества — 66,1 процента, присвоения чужого имущества (9,7 процента и налоговые преступления — 7,3 процента. В текущем году доля в общей массе всех преступлений – 1,5 процента.

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