Председатель Общественной платы Саратовской области Борис Шинчук рассказал о о регистрации наблюдателей за ходом референдума по поправкам к Конституции РФ. Ради этого он собрал пресс-конференцию.

— Это эпохальное событие, ничего подобного не было более 30 лет. С поправками в Конституцию нам жить, и нашим детям. Поэтому прямое поручение президента общественной палате РФ организовать контроль на голосовании говорит о многом. Будет осуществляться все эти дни, когда будет идти голосование. Кадровая основа у нас есть, подходит к завершению работа по закрытию всех участков голосования наблюдателями, — начал пресс-конференцию Борис Шинчук.

По его словам, уже сейчас на референдум зарегистрировалось 19,529 тысячи наблюдателей. С завтрашнего дня и до 2 июля в ОПе начинает работать многоканальный телефон «горячей линии». Наблюдателей будут обучать в ходе специальных вебинаров.

— Мы очень отличаемся от американских наблюдателей. У нас нет политических страстей, не выборы в госдуму. Наблюдатели нужны для того, чтобы если возникнут какие-то заминки, то они должны помочь, найти ответы на все вопросы, — отметил председатель Общественной палаты региона.