Суд признал жителя Ершова виновным в сексуальном преступлении в отношении годовалой девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

36-летний мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Преступление произошло ночью 11 декабря прошлого года. Супруги оставили своих двух малолетних детей в компании 36-летнего злоумышленника. Ему разрешили временно пожить в квартире.

Гость совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а также нанес ей не менее 7 ударов по голове и шее.

Мужчина получил 14 лет колонии строгого режима.