За март в ФГБУ «Саратовская МВЛ» для проведения радиологических исследований поступило 304 пробы различных материалов.
Специалисты выполнили по ним 545 спектрометрических испытаний.
Проведено 380 исследований пищевых продуктов, 82 – экспортного сырья, 35 – минеральных и органических удобрений, 19 – кормов и кормовых добавок.
Все полученные результаты радиологического контроля соответствуют установленным нормам.
Замеренный гамма-фон на территории лаборатории в указанный период не превышал допустимые уровни.