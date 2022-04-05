За март в ФГБУ «Саратовская МВЛ» для проведения радиологических исследований поступило 304 пробы различных материалов.

Специалисты выполнили по ним 545 спектрометрических испытаний.

Проведено 380 исследований пищевых продуктов, 82 – экспортного сырья, 35 – минеральных и органических удобрений, 19 – кормов и кормовых добавок.

Все полученные результаты радиологического контроля соответствуют установленным нормам.

Замеренный гамма-фон на территории лаборатории в указанный период не превышал допустимые уровни.

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