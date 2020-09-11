Вчера, 10 сентября, в Саратовской области произошло сразу четыре ДТП с участием пешеходов, сообщает региональная ГИБДД.

Утром, в 9:20 и 10:30, в Кировском районе Саратова и Балашовском районе сбили пешеходов.

В Саратове на улице Кутякова 37-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda Octavia, наехала на переходящую дорогу 45-летнюю женщину. В Балашове на проспекте Космонавтов 33-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris тоже сбила 52-летнего пешехода. Только мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте, попав под колеса иномарки.

В результате ДТП пешеходы были госпитализированы с места происшествия.

Еще два ДТП произошли вчера вечером – в 19:50 и 21:25 в Ленинском и Волжском районе Саратова.

Известно, что на улице Лунная 43-летний водитель за рулем Lada Largus ехал задним ходом и по невнимательности сбил 78-летнюю пенсионерку. На Соколовогорской произошло похожее ДТП — BMW X5 под управлением 60-летнего мужчины наехал на 56-летнего мужчину. Водитель иномарки пренебрег правилами проезда пешеходных переходов и в этот момент сбил человека.

Оба пешехода также пришлось увозить с места аварии на «скорой».