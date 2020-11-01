Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области выросло до 20,706 тысячи человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

В регионе за сутки зарегистрировано 193 новых случаев заболевания. Они зафиксированы в Саратове — 136, в Балаковском районе — 18, Аткарском, Дергачевском, Ершовском, Красноармейском и Озинском — по четыре, Ивантеевском, Краснопартизанском, Питерском, Саратовском и Татищевском — по три, в ЗАТО Светлый — два, в Петровском и Советском — по одному.

Выздоровели с начала эпидемии – 13,98 тысячи человек, за сутки — 230 человек.