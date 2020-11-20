В Саратовской области заболевание коронавирусом подтвердилось у еще 238 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 137, Энгельсском районе — 17, Балаковском — 14, Петровском — шесть, Вольском и Марксовском — по пять, Балашовском, Ивантеевском, Краснокутском, Новоузенском, Романовском и Хвалынском — по четыре, Александрово-Гайском, Краснопартизанском, Новобурасском, Питерском, Ртищевском и Советском — по три, Лысогорском, Перелюбском и Пугачевском — по два, Воскресенском, Калининском, Красноармейском, Озинском, Саратовском и Турковском — по одному.

Общее число заболевших достигало 24,707 тысяч человек.