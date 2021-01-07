В Саратовской области в минувшие сутки зарегистрировано 253 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших достигло 37,178 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 31,755 тысячи человек.

Новые случаи выявили в Саратове — 117, Энгельсском районе — 32, Балаковском — 21, Балашовском и Вольском — по шесть, Пугачёвском, Советском районах и ЗАТО Светлый — по пять, Дергачевском, Красноармейском и Ртищевском районах — по четыре, Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Ершовском, Калининском, Петровском, Самойловском и Татищевском — по три, Воскресенском, Екатериновском, Краснокутском, Краснопартизанском и Новоузенском — по два, Александрово-Гайском, Лысогорском, Марксовском, Перелюбском, Саратовском, Турковском и Фёдоровском — по одному.