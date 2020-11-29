В Саратовской области новые 250 случаев заболевания выявлены в минувшие сутки. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 125, Энгельсском районе — 20, Балаковском — 16, Вольском — семь, Балашовском, Калининском, Лысогорском, Петровском и Хвалынском — по шесть, Дергачевском, Ершовском и Марксовском — пять, Ртищевском и Турковском — по четыре, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Озинском, Ровенском, Татищевском и Федоровском — по три, Александрово-Гайском и Базарно-Карабулакском и Питерском — по два, Саратовском и Советском — по одному.

Все новые заболевшие относятся к числу контактных лиц.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 26,918 тысячи человек. Выздоровели за это время 22,905 человек, в том числе 192 за сутки.