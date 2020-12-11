Новый рекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Саратовской области в минувшие сутки, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Число заболевших увеличилось на 263 человека, и теперь общее количество зарегистрированных случаев составляет 29,982 тысячи. Выздоровели с начала эпидемии 25,415 тысячи человек.

Новые случаи отмечаются в Саратове — 105, Энгельсском районе — 33, Балашовском — 11, Балаковском и Петровском — по 10, Базарно-Карабулакском и Ершовском — по восемь, Дергачевском — семь, Балтайском, Озинском и Питерском — по шесть, Екатериновском и Самойловском — по пять, Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Ртищевском районах и ЗАТО Светлый — по четыре, Вольском, Калининском, Романовском, Саратовском и Татищевском — по три, Аткарском и Федоровском — по два, Аркадакском, Красноармейском, Новобурасском и Хвалынском — по одному.

Все заболевшие относятся к числу контактных.