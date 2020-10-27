На сегодняшнем заседании кордсовета врио главы Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева рассказала о проверках на соблюдение эпидемиологического режима.

Выяснилось, что нарушения есть на 24 процентах саратовских предприятий, всего было посещено 112 организаций. Там нет антисептиков и контроля за здоровьем персонала.

Составлено 23 протокола о приостановлении деятельности, 25 направлено в суд.

Проверено также 36 магазинов, в основном это “Магнит”. Там зафиксированы нарушения системного характера.