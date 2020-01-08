За первую неделю 2020 года в Саратовской области зарегистрировано 7898 случаев заболевания ОРВИ. Это на 7% ниже эпидемиологического уровня по уровню населения.

Врачи напоминают о мерах профилактики:

— после посещения массовых мероприятий, общественного транспорта тщательно мойте руки с мылом;

— прикрывайте рот и нос салфеткой/платком при кашле, чихании;

— пользуйтесь маской в местах скопления людей;

— избегайте тесного контакта с людьми, которые имеют признаки гриппа, ОРВИ;

— чаще проводите влажные уборки помещений и их проветривание; протирайте места, которых часто касаются, дезинфицирующими растворами.

При первых признаках болезни необходимо сразу обратиться к специалистам. Самолечение лучше исключить — вы можете не точно оценить заболевание, что в дальнейшем приведет к осложнениям.