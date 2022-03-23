Специалисты проанализировали пищевые продукты, корма, удобрения и экспортное сырье. Все проверенные образцы — безопасны.

За неделю в ФГБУ «Саратовская МВЛ» на радиологические исследования поступили 48 проб материалов.

По ним отдел химических и радиологических исследований выполнил 71 испытание пищевых продуктов, 7 — кормов и кормовых добавок, 8 — органических удобрений, 6 — экспортного сырья.

По результатам анализов все проверенные образцы безопасны.

Замеренный гамма-фон на территории лаборатории не превышает допустимые уровни.