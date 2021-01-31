Представители минтранса Саратовской области провели рейд по нарушениям парковки в центре Саратова.

Речь идет о транспорте, который мешает уборке снега. Водители оставляют его, несмотря на запрещающие знаки.

Местом проверки стала улица Рабочая, за время рейда на штрафстоянку увезли две машины.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко отметил, что за неделю эвакуировали уже 35 машин, а за 2020 год чуть менее 600 автомобилей.

Напомним, саратовцев не раз предупреждали о необходимости не оставлять свой транспорт в зоне уборки.