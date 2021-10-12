В Саратове за неделю коронавирусом заразились почти три тысячи человек. Об этом сегодня, 12 октября, рассказали на очередном корсовете по противодействию распространению коронавируса.

-В Саратовской области показатель заболеваемости составил 3 876 на 100 тысяч населения. Для сравнения, средний по России составляет 5 337. На 40 неделю пандемии в регионе зафиксирован 2 391 случай, это больше, чем в предыдущую неделю. В основном, как и ранее, болеют взрослые, работающие люди. На детей приходятся 13,5%. Среди детей заболеваемость снижается во всех возрастах, кроме младенцев, однако снижение происходит медленно, — рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Она отметила, что в школах требования по борьбе с коронавирусом в основном соблюдаются. Нарушения были зарегистрированы только в одном учебном заведении, в Романовском районе. Почти на территории всего региона детская заболеваемость в группе 7 – 14 лет снижается. Исключения составляют Хвалынский и Аркадакский район.