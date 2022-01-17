В Саратове к ответственности будет привлечено 25 владельцев объектов недвижимости за несвоевременную уборку от снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Владельцы приглашены в комитет для составления протоколов об административных
правонарушениях. На прошлой неделе сотрудники комитета контроля провели обследование территории Ленинского района.
По итогам было вручено 47 уведомлений о необходимости своевременной уборки и вывоза снега и льда.
К ответственности будет привлечено 20 владельцев объектов недвижимости. Также на месте было составлено 5 протоколов. 17 нарушений были устранены незамедлительно.