В Саратове к ответственности будет привлечено 25 владельцев объектов недвижимости за несвоевременную уборку от снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Владельцы приглашены в комитет для составления протоколов об административных

правонарушениях. На прошлой неделе сотрудники комитета контроля провели обследование территории Ленинского района.

По итогам было вручено 47 уведомлений о необходимости своевременной уборки и вывоза снега и льда.

К ответственности будет привлечено 20 владельцев объектов недвижимости. Также на месте было составлено 5 протоколов. 17 нарушений были устранены незамедлительно.