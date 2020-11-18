Сегодня, 18 ноября, в Саратове начали сносить торговые павильоны на рынке “Спартак” в Октябрьском районе города. В работах задействованы МУП «Водосток». В этом году объект начали реконструировать, выяснилось, что нужно делать новые ливневые канализации.

—Была необходимость в построении коллектора, а территории под нее свободной не было, поэтому мы обратились в администрацию города. Былразработан проект планировки территории для строительства линейного объекта. После утверждения постановления администрацией города в наше ведение была передана данная территория со строениями, — рассказал главный инженер МУП «Водосток» Сергей Тараненко.

В течение недели торговые точки снесут и это позволит начать строить новый коллектор.



