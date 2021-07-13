На сегодняшнем заседании корсовета замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

Он отметил, что в день от новой инфекции погибают от 10 до 15 человек, за все время пандемии скончались почти 1,5 тысячи человек.

В ковидных госпиталях лежат около 2,5 тысячи человек, стало больше граждан, которые в тяжелом состоянии и средней тяжести. На ИВЛ находится 173, неделю назад было на десять меньше человек.

Отмечается, что за неделю развернули еще 435 коек, общее количество — 2,865, с кислородом — 2,122 тысячи.