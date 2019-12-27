В Балакове 38-летнюю местную жительницу признали виновной в неуплату без уважительных причин средств на содержание ребенка.

Женщина должна была финансово поддерживать свою 16-летнюю дочь, однако уклонялась от этого. За это ее привлекли к административной ответственности.

Однако это не вразумило нерадивую мать, и средства она так и не начала перечислять. За полгода женщина накопила долг перед ребенком в размере 89 тысяч рублей.

Местный суд приговорил неплательщицу к семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении.