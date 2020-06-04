В Красноармейском районе мужчина не хотел добровольно платить штраф, приставы арестовали имущество должника. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Саратовской области.

Местному жителю был выписал штраф за незаконную срубку деревьев, оплачивать его он не стал. Далее нарушителю был выписан ещё один протокол за уклонение от уплаты, сумма задолженности составила десять тысяч рублей. Но мужчина продолжал игнорировать приставов, после чего была наложен арест на машину и карты неплательщика. После таких мер нарушитель частично оплатил штраф, и частично судебные исполнители списали деньги с карт нарушителя. В итоге взыскание было полностью погашено.