Прокуратура Саратовской области по итогам первых шести месяцев текущего года проанализировала сведения о преступлениях и лицах, их совершивших. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Всего в первом полугодии на территории Саратовской области предварительно расследовано 150 преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, что на 7,9 процентов выше, чем в прошлом году.

При этом из них 11 преступлений были особо тяжкими, 43 преступления – тяжкие, 35 – средней тяжести, 61 – небольшой тяжести.

Среди преступлений иностранцев наиболее частыми являются кражи — 39, в том числе семь квартирных. 14 дел были связаны с незаконным оборотом наркотиков, три с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, из них один – со смертельным исходом. В числе других преступлений были мошенничества и грабежи.

По территории области преступления распределились так: Саратов — 54, Энгельс — 24, Балашов — девять, Марксовский район и Вольск по семь.

Также прокуратурой были расследованы 50 преступлений, совершенных в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Это на 11,1 процентов выше, чем в прошлом году.

При этом семь преступлений являются особо тяжкими, девять преступлений – тяжкими, 17 – средней тяжести, 14 – небольшой тяжести. Среди преступлений, совершаемых в отношении иностранцев, наиболее частыми являются кражи и мошенничество.