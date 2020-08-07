Областная ГИБДД подвела итоги первого полугодия за январь – июль 2020 года.

За прошедшие полгода в Саратовской области зарегистрировано 1,537 тысячи ДТП, в которых получили травмы 2,068 тысячи человек, а 158 участников дорожного движения погибли. И хотя по сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось, возросло количество погибших на 13 процентов.

Чаще всего в ДТП погибают в летний период на дорогах вне населенных пунктов. Основной причиной происшествий служит несоблюдение водителями правил дорожного движения и существенное превышение скоростного режима. Утомленные водители стремятся как можно быстрее преодолеть длительную дорогу, игнорируя потребность организма в отдыхе.

Для предотвращение подобного рода ДТП сотрудники ГИБДД сутками стоят на участках дорог федерального значения со средствами видеофиксации.

С начала операции по профилактике дорожной безопасности, с 15 июня по 31 августа, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 15,5 тысячи нарушений правил дорожного движения, которые привлечены к административной или уголовной ответственности в зависимости от состава нарушений.