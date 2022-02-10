Накануне, 9 и 10 февраля, в Саратове выпало 11 и 13 см снега соответственно.

За первые 10 дней февраля на областной центр обрушилось 146% от месячной нормы осадков, — сообщили в региональном Гидрометцентре.

По информации Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 11 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ночью и утром возможен туман, а на дорогах гололедица.

Саратовцам рекомендуют соблюдать осторожность при перемещении по городу и, по возможности, планировать свой маршрут заранее.