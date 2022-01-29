Накануне Росстат опубликовал новые социологические данные, согласно которым в прошлом году в России число родившихся оказалось меньше числа умерших на 1,042 миллиона человек. Такая тенденция наблюдается уже не первый год и многие эксперты в открытую заявляют о демографическом кризисе в России.

В 2020 году естественная убыль населения была 688,7 тыс. человек. В 2021 в стране родились 1,402 млн человек, что стало минимальным показателем с 2002 года.

Дата-отдел «Ведомостей» оценил демографическую ситуацию в стране и подготовил графики на основе долгосрочного прогноза Госкомстата СССР от 1990 г. и данных Росстата. Госкомстат СССР рассчитал, что к концу 2015 года численность населения РСФСР вырастет со 148,3 млн до 165,7 млн человек. Однако этого не случилось.

Таким образом, по прогнозу Госкомстата, численность населения России к концу 2021 года могла превысить 169 млн человек. Это позволяет сделать вывод, что за последние демографические потери России составили 25 миллионов человек.

По свежим данным, за последний год умерли 2,445 млн россиян, что на 321 тысяч больше, чем в 2020. За год население России сократилось до 145,478 млн человек, что также стало максимумом.

Аналитики «Ведомостей» среди прочего причинами такого спада называют условия жизни россиян, которые не способствуют желанию рожать детей. Напомним, Саратовская область несколько лет подряд считается одним из самых «вымирающих» регионов.