В праздничные дни количество мусора, проходящего экологически безопасные обработку и захоронение, в разы возрастает. За первые дни нового года с 30 декабря по 3 января на мусоросортировочные комплексы АО «Управление отходами» в Энгельсе и Балакове поступило более пяти тысяч тонн твердых коммунальных отходов, то есть свыше тысячи тонн в сутки.

— Ежегодно в праздничные дни количество мусора увеличивается, а вместе с ним нагрузка на мусоровывозящие компании и наши комплексы. Несмотря на это, все отходы проходят экологически безопасную обработку, отбираются полезные фракции, остальной объём идёт на захоронение. Коммунальная инфраструктура работает в штатном режиме, — сообщил директор Регоператора Михаил Андреев.

Региональный оператор убедительно просит не оставлять автомобили возле контейнерных площадок и не создавать помех для проезда крупной спецтехники, особенно на дворовых территориях. В противном случае могут быть сорваны графики вывоза ТКО.