В лесах Саратовской области инспекторы продолжают проводить патрулирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии области.

За майские праздники государственные инспекторы провели 303 патрулирования лесов.

Так, на территории Ершовского лесничества выявлено два нарушения санитарной безопасности. Гражданам, выбросившим мусор в лес, грозит денежный штраф.

На территории Красноармейского и Саратовского лесничеств, несмотря на запрет, местные жители развели в лесу костры. Для них предусмотрен штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Во время патрулирования инспекторы провели беседы с населением и раздали более 100 листовок о правилах поведения в лесах.

Напомним, мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.