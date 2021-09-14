Задержание бывшего крупного чиновника областного центра прошло 13 сентября вечером.

Правоохранительные органы задержали Андрея Гнусина, который с февраля 2014-го по март 2017-го занимал должность заместителя мэра Саратова по градостроительству.

Гнусин подозревается в превышении должностных полномочий и махинациях с муниципальной землёй в областном центре.

Сообщается, что в настоящее время против него возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч.1 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Напомним, за неё предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 4-х лет, либо арест на срок от 4-х до 6-ти месяцев, либо лишение свободы на срок до 4-х лет.