На сайте «Госзакупки» размещено объявление о поиске подрядчика для разработки проекта по благоустройству парка «Липки».

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Дирекция парков и скверов города Саратова», являющееся структурным подразделением городской администрации.

На разработку научно-проектной документации заложен бюджет в 1,12 млн рублей.

По размещенной информации, исполнитель контракта должен сдать проект с 15 марта до 20 декабря.

В настоящее время имя исполнителя договора пока не известно.