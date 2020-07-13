На сегодняшний день, с начала года, не зафиксировано ни одного отравления грибами, но грибной сезон только начинается. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области напоминает, что ежегодно в области регистрируются случаи отравления дикорастущими грибами.

Если смотреть динамику прошлых лет, то статистика отравления грибами пока идет на уменьшение. В 2017 году от отравлений грибами пострадали 32 человека, в 2018 – семь человек с учетом одного летального исхода, а в 2019 – 11 человек.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области напоминает, что собирать и употреблять в пищу можно только хорошо известные съедобные грибы; необходимо исключить сбор грибов в посадках вдоль авто- и железных дорог, вблизи промышленных предприятий, свалок; нужно четко знать отличительные признаки ядовитых грибов; грибы должны пройти через термическую обработку, причем в день сбора; не стоит покупать грибы у частных лиц в местах несанкционированной торговли.

Также не стоит использовать грибы в рационе питания детей до 10 лет, лиц пожилого возраста, а также людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Если же вдруг появляются симптомы отравления грибами, нужно незамедлительно обратиться в больницу.