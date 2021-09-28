В службу спасения Саратовской области за прошедшую неделю обратились 180 человек, сообщает управление БЖДН на своей странице в инстаграм.

Спасатели совершили 46 выездов, на четырех из которых они оказывали помощь попавшим людям, попавшим в опасные для жизни ситуации. С целью устранения последствия ДТП — шесть выездов, и девять выездов с целью аварийно-спасательных работ.

За минувшую неделю спасатели сохранили жизни 27 людям, одному их которых понадобилась медицинская помощь.

Девять человек обнаружены погибшими.