Сегодня ночью запланирована комплексная уборка от снега и наледи. Об этом сообщает городская администрация.

Для этого вводится ограничение движения и парковки:

— с 20:00 по Международной (от Одесской до Международного пр-да);

— с 21:00 до 5:00 по Рабочей (от Рахова до Чапаева) и Новоузенской (от Хользунова до Рахова).

Завтра днем (с 8:00) работы продолжатся на том же участке на Международной.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, припаркованные под запрещающими знаками автомобили, а также брошенные на проезжей части, будут эвакуированы.

За прошедшую ночь на штрафстоянки увезли 15 машин.