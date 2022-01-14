За пять лет в Саратовской области благоустроили 326 скверов и парков. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.

Так, с 2017 года в Саратовской области благоустроили 783 дворовых и 327 общественных территорий. Это парки, скверы, площади, прибрежные зоны во всех 42 районах области. Там укладывали плитку, устанавливали фонтаны, различные арт-объекты, световые инсталляции, спортивные площадки, клумбы, фонари, озеленяли пространство.

В прошедшем году преобразились 115 общественных и 60 дворовых территорий.