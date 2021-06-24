За пять месяцев 2021 года индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий вырос на 17 процентов, по сравнению с маем 2020 года эта цифра увеличилась на 5,2 процента. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства региона Роман Бусаргин.

На это повлияло развитие обрабатывающих производств, доля которых составляет более 74 процента от общего объема отгрузки. Показатель по этому виду деятельности составил 121,6 процента к пяти месяцам прошлого года (май 2021-го к маю 2020-го – 115,5 процента).

Небольшой рост зафиксирован на предприятиях прочих неметаллических изделий — почти в 2,5 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — почти в два раза, готовых металлических изделий — почти в 1,3 раза, машин и оборудования — плюс 19,6 процента.

В обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха этот индекс составил 116,2 процента (май к маю – 110,7%). Стоит отметить, что по суммарной выработке Саратовская область является регионом-донором, потребляя лишь 32 процента от вырабатываемой энергии.