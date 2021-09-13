Разбившимся автомобилем «Lada Granta» управлял начальник уголовного розыска МО МВД России «Пугачевский» Саратовской области, майор полиции Тайман Габжанов.

44-летний сотрудник полиции, который в тот злополучный вечер разбился насмерть вместе с учителем истории и обществознания СОШ 13 Пугачева 35-летней Юлией Шеиной и ее 7-летней дочкой Ксенией, находился не при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

На служебном авто ехал полицейский с женщиной и ребёнком или нет, — пока неизвестно. Проводится следствие. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, поздно вечером субботы 11 сентября в Пугачевском районе столкнулись «КамАЗ» и «Lada Granta».

Сегодня, 13 сентября, погибших хоронят в Пугачеве.

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