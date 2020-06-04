В Саратове адвокат потребовал со своего подопечного один миллион рублей, за смягчение наказания. Об этом сообщает пресс-служба саратовского следственного управления.

В апреле этого года, обвиняемому в преступлении его защитник пообещал смягчить наказание за взятку. Как объяснил адвокат, деньги ему нужны для того, чтобы передать их должностным лицам, которые будут решать судьбу подопечного. На деле выяснилось, что у юриста нет никаких подобных связей и передавать деньги он не кому не собирался, а хотел присвоить их себе и скрыться.

Подзащитный сначала хотел дать взятку, но понял, что действия его защитника незаконны и рассказал всё правоохранителям.

21 мая этого года произошла передача денег юристу его клиентом, 50 тысяч рублей настоящих денег и 970 тысяч рублей муляж. В момент передачи купюр, рядом были сотрудники УФСБ России по Саратовской области, который зафиксировали факт передачи денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по статье “мошенничество в крупном размере”. Сейчас решается вопрос о наказании адвоката.