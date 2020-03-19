Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин посетил стройплощадку нового городского пляжа в Саратове, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

— Подрядчик начал подготовительные работы, они ведутся круглосуточно, на следующей неделе оплата аванса, делается заказ, через месяц сюда будет вбит первый шпунт. В конце октября подрядчик должен будет сдать подпорную стенку, два мола, демонтировать баржу, отсыпать песок и проложить ливневки, она вынесена вниз по течению, — доложил зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Вячеслав Володин отметил, что график работ на объекте сорван и теперь опоздание составляет больше трех месяцев.

— Опоздание здесь больше, чем на три месяца. Средства есть, желающих работать много, а организовать работу не можем, профессионалов нет, — сказал Вячеслав Володин.

Он поручил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву создать сайт, на котором будут выложены эскизы проекта, и на котором можно следить за ходом работ через веб-камеры.

— Камеры здесь уже установлены. Мы их адаптируем для вещания в интернете, — сказал глава региона.