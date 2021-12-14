Проводятся доследственные проверки по фактам смерти 69 и 81-летних женщин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

12 декабря бригадой «скорой» из квартиры дома по улице 2-ая Прокатная в Саратове в реанимационное отделение была госпитализирована 69-летняя женщина. У пострадавшей были диагностированы ожоги пламенем 1,2,3 степени в области головы, шеи, туловища, конечностей и ожоговый шок.

По предварительной версии, ожоги женщина получила, находясь по месту своего проживания, в результате того, что на ней загорелась одежда, воспламенившиеся вследствие неосторожного обращения с огнем в быту. В больнице она скончалась.

13 декабря бригадой «скорой» из квартиры дома по улице Радищева в Саратове в реанимационное отделение в состоянии комы была госпитализирована 81-летняя женщина. У пострадавшей были диагностированы ожоги пламенем 2,3,4 степени в области головы, шеи, туловища, конечностей и отравление продуктами горения, ожоговый шок. Причина возгорания и обстоятельства получения ею ожогов устанавливаются. Она скончалась в больнице.

Проверка продолжается.