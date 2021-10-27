В Саратове 33-летняя женщина из Заводского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Она рассказала, что на одном из популярных сайтов нашла объявление о продаже шкафа и позвонила по указанному номеру телефона. Неизвестный прислал ссылку на оплату товара. Женщина перешла по ссылке, ввела реквизиты банковской карты, после чего были списаны денежные средства в сумме 18204 рубля.

Не получив товар, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Другого саратовца, 30-летнего жителя Волжского района, заинтересовало объявление о продаже зимних колес. Связавшись с продавцом, и обговорив детали сделки, он перевел ему на банковскую карту 22 тысячи рублей. Товар до покупателя так и не дошел. По данному факту также возбуждено уголовное дело.