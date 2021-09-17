Полностью закрытых на карантин школ в Саратовской области пока нет. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

Однако детский сад № 15 «Теремок» в Екатериновском районе все еще закрыт.

Сейчас на дистанционном обучении находятся 180 классов в 106-ти школах, из них 55 в Саратове. На карантине почти пять тысяч школьников.

Закрыты 35 групп в 30 детских садах, из них 21 — в Саратове. В колледжах и вузах Саратовской области заболели более 60 студентов и 48 сотрудников. Некоторые группы учатся дистанционно.