За минувшие сутки в Саратовской области covid-19 был выявлен у 172 жителей региона, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 51,870 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 46,684 тысячи человек. На лечении в стационарах и на дому находятся 3,226 тысячи человек.

Новые случаи регистрировались в Саратове — 52, Энгельсском районе — 22, Балаковском — 11, Марксовском — 10, Балашовском — девять, Аткарском и Питерском — по семь, Базарно-Карабулакском и Краснокутском — по шесть, Татищевском — пять, Красноармейском, Петровском, Ртищевском и Саратовском — по четыре, Ершовском — три, Дергачевском, Новобурасском, Озинском, Ровенском, Романовском и Турковском — по два, Вольском, Краснопартизанском, Перелюбском, Пугачевском, Федоровском районах и ЗАТО Светлый — по одному.