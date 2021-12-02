По данным на 2 декабря в Саратовской области зарегистрирован 571 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 121 467 человек. Выздоровели с начала эпидемии 104 425 человек, за сутки — 590.На стационарном лечении находятся 2 394 человека, амбулаторном — 10 161.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Саратове — 297, Энгельсском районе — 55, Балаковском — 42, Балашовском — 26, Вольском — 13, Пугачевском — 12, Петровском — 9.